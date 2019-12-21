Libya’nın onayı üçlüyü panikletti

LİBYA hükümetinin Türkiye ile askeri işbirliği ve doğu Akdeniz’de deniz yetki alan anlaşmasını onaylayarak yürürlüğe koyması, Türkiye karşıtı Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır üçlüsünü paniğe soktu. Bu üç ülke, dışişleri bakanları seviyesinde koordinasyon kurulu oluştururken, Mısır BM Güvenlik Konseyi’ne Türkiye’yi şikâyet etti. Sahada ise Mısır ordusu destekli isyancı general Halife Hafter güçleri, Libya hükümetine saldırılarını yoğunlaştırdı. Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis’le peş peşe telefon görüşmeleri yapan Mısır lideri Abdülfettah es-Sisi, Libya Bakanlar Kurulu’nun Türkiye ile imzalanan anlaşmaları oybirliği ile onaylamasının hemen ardından Rum lider Nikos Anastasiadis’le konuştu. İkili Yunanistan’la birlikte dışişleri bakanları seviyesinde ‘Türkiye’yi engelleme’ koordinasyon kurulu oluşturulmasına karar verdi.

Fayiz es Serrac liderliğindeki Libya Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile yapılan mutabakatları onayladı.

Ardından, Mısır’ın BM’deki Büyükelçisi Muhammed İdris, Güvenlik Konseyi’ne Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım’da imzalanan anlaşmaların geçersiz kabul edilmesini isteyen mektup gönderdi. Mısır elçisi, Libya hükümetinin parlamento onayı olmadan herhangi bir anlaşma imzalayamayacağını ve askeri işbirliği anlaşmasıyla Türkiye’nin Libya’ya uygulanan silah ambargosunu ihlal edeceğini ileri sürdü. Üç ülke, Türkiye’nin BM’ye göndermiş olduğu Libya ile arasındaki deniz sınır koordinatlarının kayda geçirilme sürecini engellemeye çalışıyor.

MISIR UÇAKLARI LİBYA’DA

Türkiye karşıtları, Libya hükümetini sıkıştırmak amacıyla sahada da harekete geçti. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin silahlandırdığı Libya’nın doğusundaki General Halife Hafter güçleri, başkent Trablus’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Savaş uçakları, önceki gün ülkenin Trablus ve Bingazi’den sonra 3’üncü büyük kenti Misrata’yı bombalarken dün de başkentte sivil hedefleri vurdu.

HAFTER’DEN MİSRATA GÜÇLERİNE ÜLTİMATOM

BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından tanınan Fayiz es Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni devirmek isteyen eski General Halife Hafter güçleri, Trablus’u savunan Misrata kentinden gelen güçlere kenti terk etmesi için üç günlük ültimatom verdi. Osmanlı döneminde Mısır’dan gelen Çerkez kökenlilerin yaşadığı Misrata kenti, BM’nin tanıdığı meşru Libya hükümetinin en önemli güçlerinden. Misrata’daki güçler, Muammer Kaddafi’nin 2011’de devrilme sürecinde de kilit rol oynamıştı. Misratalıların direnişini kıramayan isyancı Hafter güçleri, “Başkentten ve denetiminiz altındaki Sirte kentinden çekilmezseniz, Misrata kentine daha yoğun hava saldırısı düzenleyeceğiz” tehdidinde bulundu.