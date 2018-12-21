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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.12.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda kriz sürüyor

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Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda kriz sürüyor

Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah, alternatif güvenlik tedbirleri alınıncaya kadar ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de mücbir sebep halinin kaldırılmayacağını duyurdu.

Sanallah, kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, 8 Aralık'ta Şerare Petrol Sahası'nı kapatan "Fizan Gazap Hareketi" üyelerine işaret ederek, "Çalışanlarımızı daha fazla şiddet uygulanma riskiyle karşı karşıya bırakarak can güvenliklerini tehlikeye atamayız." ifadelerini kullandı.

Petrol sahasını kapatan silahlı grubun şiddet uygulayarak çalışanları tehdit etmelerinin yanı sıra başka suçlar da işlediğine dikkati çeken Sanallah, bu kişilere fidye ödenmesi halinde petrol sektörünün ve bir bütün olarak tüm ülkenin korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

Ortak bir çözüm bulmaya ve sahada çalışanların güvenliği için uygun güvenlik koşulları oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Sanallah, kurumun, sektöre yönelik gerçek çözümlere ihtiyacı olduğunu ve aceleye getirilen geçici reformlarla sorunun çözülemeyeceğini belirtti.

Sanallah, alternatif güvenlik tedbirleri alınıncaya kadar Şerare Petrol Sahası'nda üretim faaliyetlerine uygulanan mücbir sebep halinin kaldırılmayacağını ifade etti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) dün yapılan yazılı açıklamada, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın önceki gün, göstericiler ve silahlı grupların işgali nedeniyle yaklaşık bir haftadır üretimin durduğu Şerare Petrol Sahası'nı ziyaret ederek, kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericilerin yanı sıra askeri ve güvenlik yöneticileriyle görüştüğü belirtilmişti

Serrac'ın göstericilerin gerekçelerini ve taleplerini meşru bulduğu ve güneye sağlanacak hizmetlerin iyileştirilmesini vadettiği aktarılan açıklamada, ziyaretin ardından üretimin yeniden başlayacağı bildirilmişti.

Libya'da göstericiler, ülkenin güneyinde en büyük petrol sahası Şerare'yi 8 Aralık'ta kapatmıştı.

Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesinde yer alan Şerare Petrol Sahası'nda günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

İki yıl kapalı kalan Şerare Petrol Sahası, son olarak Aralık 2016'da yeniden aktif hale getirilmişti.

GÜNLÜK ZARAR 32,5 MİLYON DOLAR

Kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericiler, bu ay başlarında yetkililerin, güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesini, Fizan bölgesindeki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlamasını ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına almasını talep etmek için petrol sahası yakınlarında gösteri düzenlemişti.

Libya Petrol Kurumu, petrol sahasını korumakla sorumlu "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli milis güçlerine bağlı çoğunluğu Tuareglerden oluşan 30. Tugay'dan bir grubun alana girerek, çalışanlara şiddet uygulayarak tehdit ettiğini belirtmişti.

Libya Petrol Kurumu, 10 Aralık'ta mücbir sebep uygulayarak petrol sahasında üretimin durduğunu açıklamıştı.

Kurum, bu durumdan ülke ekonomisinin günlük 32,5 milyon dolar zarar göreceğini bildirmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya, OPEC'in ekim ayı verilerine göre günlük 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştiriyor. Ülkedeki iç çatışmalardan önce 2011 yılında günlük petrol üretiminin ise 1,6 milyon varil olduğu aktarılıyor.

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