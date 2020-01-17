Libya'nın darbeci generali Hafter, Atina’da

Libya'nın darbeci generali Halife Hafter, gece saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek üzere Atina'ya geldi.

Hafter'in TSİ 11.30'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile TSİ 14.00'te Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşme gerçekleştireceği bildirildi.



Hafter'in 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı öncesinde görüşmeler yapmak üzere Atina'ya ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.



Öte yandan Yunan basınında, Hafter'in Atina ziyaretinin güvenlik gerekçesiyle gizli tutulduğu ifade edildi.