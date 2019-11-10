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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.11.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Libyalı bakandan Rusya'ya suçlama, ABD'ye iş birliği çağrısı

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Libyalı bakandan Rusya'ya suçlama, ABD'ye iş birliği çağrısı

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'yı "ülkeye paralı asker gönderip savaşı körüklemekle" suçlayarak, ABD'ye ise krizin çözümü için çabaları artırması ve iş birliği çağrısında bulundu.

Başağa, Washington ziyareti öncesinde, Amerikan Bloomberg medya kuruluşuna açıklamalarda bulundu.
ABD ile Libya'da DEAŞ'a karşı terörle mücadelede iş birliğinin devam ettiğini ancak General Halife Hafter'in başlattığı saldırıların, terör örgütünün yeniden örgütlenmesine neden olduğunu belirten Başağa, Rusya'yı da Libya'da savaşı "körüklemekle" suçladı.

Başağa, "Ruslar krize çözüm bulmak yerine müdahale ederek yangına benzin döküyor. Kanıtı ise Wagner 'i (paralı askerlerden oluşan bir grup) Libya'ya konuşlandırmaları, daha önce Suriye'ye, Orta Afrika'ya da gönderdiler. Wagner gittiği her yerde yıkıma neden oluyor." dedi.
Rusya ise Libya'da paralı askerleden oluşan Wagner grubunun varlığını yalanlıyor.

Rusya'yı, 2011'de öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi rejiminin kalıntılarını tekrar iktidara getirmeye ve Afrika ile Avrupa'nın güney kanadındaki etkisini artırmaya çalışmakla da suçlayan Başağa, ABD'ye de krizin çözümü için çabaları artırması çağrısında bulundu.
Fethi Başağa, "ABD'nin Libya'ya karşı yasal ve ahlaki bir yükümlülüğü var. ABD eski rejimi devirmekte güçlü bir ortak oldu. Libya'da istikrar ve
güvenliği sağlamak için Libyalılarla iş birliği yapmalı. ABD'yi etkili bir rol oynamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Libya'da, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor. Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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