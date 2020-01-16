Libya’dan sonra İdlib’de de ateşkes bozuldu

Yerel muhalif kaynaklar ve iç savaşla ilgili anlık gelişmelere dair haber veren internet siteleri, rejimin İdlib’in güneyinde dün öğle saatleri itibariyle yoğun bir saldırı başlattığını duyurdu.

İdlib’e 40 kilometre mesafedeki Maaret El Numan ilçe merkezi ile çevresi havan ve toplarla vuruldu. Bazı bölgelere helikopterden varil bombaları atıldığı, Rus savaş uçaklarının da Maarat El Numan ile ilçenin kuzeydoğusundaki Serakib’i birbirine bağlayan M5 karayolunu ateş altına aldığı bildirildi. Rus savaş uçaklarının sivillere ait araçları da hedef aldığı, bu nedenle çok sayıda sivilin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Ayrıca Hama kırsalından güney İdlib’e orta menzilli füze atışı yapıldığı aktarıldı. Dünkü saldırılarda en az 10 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi.

TÜRK KONVOYU İDLİB’DE

Esad rejimi tek taraflı olarak ateşkesi bozmadan hemen önce Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki konvoyun İdlib’e giriş yaptığı öğrenildi. Personel değişimi ve gözlem noktalarının ihtiyaçlarına takviye amaçlı olduğu değerlendirilen konvoylardan biri kuzeyde Raşidin’de bulunan 5 numaralı gözlem noktasına, diğeri de Maarat El Numan yakınlarındaki Maar Hattat geçici üstlenme bölgesine gittiği öğrenildi.