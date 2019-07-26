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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AA
26.07.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Libya’daki gemi kazasında 115 mülteci kayıp

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Libya’daki gemi kazasında 115 mülteci kayıp

Libya açıklarında meydana gelen gemi kazasında 115 mültecinin boğulmuş olabileceğinden endişe ediliyor.

Libya Donanma Sözcüsü Ayoub Kassem tarafından yapılan açıklamada, Libya açıklarında meydana gelen gemi kazasında denize düşen 115 kişinin kayıp olduğu ve boğulmuş olabileceklerinden endişe edildiği bildirildi. Yetkililer 134 kişinin sahil güvenlik ekipleri ve yerli balıkçılar tarafından kurtarıldığını belirtti.

Kassem, "Trablus'un 120 kilometre doğusundaki Al Khoms kasabasından Libya'ya doğru yola çıkan ve Trablus yakınlarındaki Komas civarında kaza geçiren gemide içinde çoğunluğu Eritre'den yaklaşık 250 göçmen vardı" dedi.

Libya’daki gemi kazasında 115 mülteci kayıp

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) dün yapılan açıklamada, kazada yaklaşık 150 mültecinin ölmüş olabileceği bildirilmişti. UNHCR Komiseri Filippo Grandi Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Bu yılın en kötü Akdeniz trajedisi gerçekleşti” ifadelerini kullanmıştı.

UNHCR Sözcüsü Charlie Yaxley, gerçekleşen son gemi kazasıyla birlikte bu yıl Akdeniz'de hayatını kaybeden mülteci sayısının 600'ü aştığını ve son 6 yılda meydana gelen binden fazla ölümle 2019'un en üst sırada yer aldığını belirtti.

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