Libya'da yüksek tansiyon... Ele geçirmek için saldÄ±rÄ± emri verdi
Libya'nÄ±n doÄŸusundaki askeri gÃ¼Ã§lerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geÃ§irmek iÃ§in saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BasÄ±n ofisinin sosyal medya hesabÄ±nda yayÄ±nlanan ses kaydÄ±nda Hafter, halkÄ±n Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na kulak verdiklerini iddia ederek, Trablus saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
Kuvvetlerinin ilerlemesini "muzaffer bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ" ÅŸeklinde nitelendiren Hafter, silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakanlarÄ±n gÃ¼vende olacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
NE OLMUÅžTU?
Ãœlkenin doÄŸusundaki askeri gÃ¼Ã§lerin lideri General Halife Hafter, birliklerine "terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± temizlemek iÃ§in" dÃ¼n Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki bÃ¶lgelere yÃ¶nelme talimatÄ± vermiÅŸti.ÂLibya Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanÄ± Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin baÅŸkent Trablus'a yaklaÅŸmasÄ± Ã¼zerine seferberlik ilan etmiÅŸti.
OPERASYON BAÅžLATMIÅžTI
Libya'da Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, 15 Ocak'ta, "Ã‡adlÄ± silahlÄ± muhalif gruplarÄ± temizlemek, insan kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± Ã§eteleri bÃ¶lgeden Ã§Ä±karmak, El Kaide ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle savaÅŸmak" gibi gerekÃ§elerle Ã¼lkenin gÃ¼neyine operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Hafter gÃ¼Ã§leri, operasyon kapsamÄ±nda gÃ¼neydeki Ã§eÅŸitli bÃ¶lgeleri ele geÃ§irmiÅŸti.
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