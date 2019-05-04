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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
04.05.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Libya'da yaklaşık 200 tutuklu firar etti

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Libya'da yaklaşık 200 tutuklu firar etti

Libya'nın güneyindeki Sebha ilinde askeri eğitim karargahına düzenlenen silahlı saldırı sonrası aralarında terör örgütü DEAŞ üyelerinin bulunduğu yaklaşık 200 tutuklu firar etti.

Sebha Belediye Başkanı Hamid el-Hayali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içerisinde bir hapishane bulunan askeri eğitim karargahına silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Hayali, saldırı sonrası aralarında daha önce ülkenin güney bölgelerinde yakalanan DEAŞ mensubu militanların yer aldığı yaklaşık 200 kişinin hapishaneden kaçtığını söyledi.     

Belediye Başkanı, askeri eğitim karargahını hedef alan saldırının amacının bu teröristlerin firarı olabileceğine işaret etti.     

Hayali, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Sebha kentinde ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter birliklerine bağlı askeri karargaha düzenlenen saldırıda 9 kişinin öldüğünü ifade ederek ilk belirlemelerin saldırıyı düzenleyenlerin terör örgütü DEAŞ militanları olduğuna işaret ettiğini aktarmıştı.     Genarel Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.     

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar bir aydır devam ediyor.     

Uzmanlar, DEAŞ'ın ülkenin içinde bulunduğu kaos ortamından yararlanarak gücünü ve tehlike boyutunu artırabileceği konusunda uyarmıştı.     

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