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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraf: AP
22.07.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

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Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

Libya'da UMH'ye bağlı hava kuvvetleri, emekli general Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güneyinde konuşlandığı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) emekli general Halife Hafter'e karşı başlattığı Burkan el-Gadap operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Meci AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMH'ye bağlı hava kuvvetlerinin, başkentin güneyindeki Vadi er-Rabi, Es-Sebia ve eski havalimanı bölgelerindeki Hafter güçlerini hedef aldığını söyledi.

ÇOK SAYIDA ASKERİ ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Meci, saldırılarda çok sayıda askeri aracın kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti.

Meci, UMH güçlerinin, sahip olduğu savaş uçakları ve gözetleme cihazlarıyla Hafter'e ait uzak bölgelerdeki güçlerin bile hedef alınabileceğini belirtti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.

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