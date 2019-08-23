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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
23.08.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Libya'da havaalanı savaşları yaşanıyor

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Libya'da havaalanı savaşları yaşanıyor

Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus etrafındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin savunmasını karada kıramadıkları için çıkmaza giren savaşı hava egemenliğiyle kazanmaya çalışıyor.

Libya'nın başkenti Trablus ve çevresinde 4 Nisan'dan bu yana devam eden savaşta Halife Hafter'e bağlı güçlerin Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) savunmasını kıramaması nedeniyle son dönemde saldırıların ağırlık merkezi hava sahasına kaydı.

Trablus ve çevresindeki savaşta, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, UMH birliklerinin savunma duvarını aşamadığı için bir çıkmaz yaşanıyor.

Hafter güçleri kara savaşlarında UMH'nin savunma hatlarına takıldı. Bu nedenle UMH'nin hava gücünü zayıflatarak saf dışı bırakmak isteyen Hafter güçleri, meşru yönetim ile bölgede yaşayan sivillerin dış dünyayla bağlantısını kesmek amacıyla askeri-sivil ayrımı yapmadan havaalanlarına yönelik saldırılarını artırdı.

UMH'nin elinde Mitiga, Misrata ve Zuvara olmak üzere üç ana havaalanı bulunurken, Hafter güçlerinin Trablus saldırısındaki hava gücünün merkezlerini Vatiyye ve Cufra üssü, Giryan'ın güneyindeki Gut er-Riyh ile Zintan'daki helikopter pistleri oluşturuyor.

Hafter güçleri ayrıca Beni Velid, Brak Şati ve Temenhint havaalanlarını daha çok geri hizmetler ve cepheye mühimmat ve savaşçı yollanması ile yaralıların tahliyesi gibi lojistik destekler için kullanıyor.

TARAFLAR HAVAALANI SAVAŞLARINA YÖNELİYOR

Savaşın başından itibaren Hafter güçleri, UMH'nin kullandığı başkent Trablus'taki Mitiga Havaalanı'na saldırılar düzenliyor. Ancak UHM'nin hava güçlerini kullanması, Hafter'in saldırılarını da UMH kontrolündeki Misrata Havaalanı ve Havacılık Fakültesi ile Zuvara Havalimanı'na taşımasına neden oldu.

Halife Hafter, Trablus'taki savaşta UMH'nin büyük destekçisi konumundaki, çatışma alanından nispeten uzak Misrata Havaalanı ile Havacılık Fakültesine sonuncusu 17 Ağustos'ta olmak üzere bir dizi saldırı düzenledi.

Taraflar arasındaki hava saldırıları kapsamında UMH birlikleri de 26 Haziran'da Trablus'un 600 kilometre güneydoğusunda bulunan Cufra'daki Hafter güçlerine ait Cufra Hava Üssü'nü hedef aldı. Saldırıda Ukrayna'ya ait iki kargo uçağı, hava savunma sistemleri ve cephanelikler kullanılamaz hale geldi.

UMH savaş uçakları, Hafter'in kullandığı Vatiyye Hava Üssü'nü de birçok kez başarılı şekilde vururken, Batı Askeri Bölgesi Komutanı Usame Cuveyli söz konusu üssün saldırılar sebebiyle hizmet dışı kaldığını ilan etti.

Hafter'in saldırıları için önemli bir kırılma noktası olan Giryan kentinin geri alınmasında da UMH'nin hava kuvvetleri stratejik görevler üstlendi. UMH uçakları, Hafter güçlerinin takviye almasını önlemek için Eş-Şuveyrif, Mizdah ve Sidi Sayeh'teki yolları vurarak savaşın UMH lehine gelişmesinde büyük rol oynadı.

UMH ayrıca, Hafter güçlerinin yaralıların nakli ve cepheye asker ile mühimmat sevkiyatı için kullandığı Beni Velid Havalimanı'nı da vurma tehdidinde bulundu.

Hafter güçlerinin vurduğu Zuvara'nın sivil havalimanı olduğu BM raporuyla kanıtlandı

Bu arada Hafter güçleri, Trablus'un batısında Tunus sınırı yakınında bulunan Zuvara Havalimanı'na da 15 ve 16 Ağustos'ta art arda saldırılar gerçekleştirdi.

Söz konusu saldırıların, Mitiga Havalimanı hedef alındığı için BM Libya Temsilcisi Gassan Selame'nin beraberindeki heyetle Zuvara Havalimanı'nı kullanmasından bir hafta sonra düzenlenmesi dikkati çekti.

Hafter tarafı saldırıya gerekçe olarak "Zuvara'nın askeri amaçlarla kullanılmasını" gösterdi. Ancak BM, Zuvara Havalimanı'na bir heyet göndererek inceleme başlattı. Yapılan soruşturmalar neticesinde, Zuvara'nın "tamamen sivil bir havalimanı" olduğu ve askeri hiçbir unsurun tespit edilmediği yönünde rapor hazırlandı.

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