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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
18.07.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Libya’da Hafter güçleri kadın milletvekilini kaçırdı

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Libya’da Hafter güçleri kadın milletvekilini kaçırdı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Üyesi Siham Sergiva, silahlı bir grup tarafından Bingazi'deki evinden kaçırıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, henüz kimlikleri tespit edilemeyen silahlı bir grup, Sergiva'nın evine baskın düzenleyerek TM üyesini bilinmeyen bir yere götürdü.

Konuyla ilgili Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, Hafter'e bağlı güçlere işaret edilerek "Sergiva'nın Bingazi'deki milis güçler tarafından kaçırılması nedeniyle derin endişe duyulduğu" ifade edildi.

Sergiva'nın serbest bırakılması çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu suç, askeri yönetimin hüküm sürdüğü bölgelerde yasaların ve genel özgürlüklerin olmamasından kaynaklı doğal bir sonuçtur." denildi.

OLAY "FARKLI SESLERİ SUSTURMA" ÇABASI

Söz konusu olayın "farklı sesleri susturmak için başvurulan baskıcı uygulamaların artması" olarak değerlendirilen açıklamada, ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) misyonu ve uluslararası kuruluşlardan Sergiva'nın serbest bırakılması için harekete geçmeleri istendi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen üç ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Bir süredir meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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