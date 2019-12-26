Libya’da Hafter 140 bin kişiyi yerinden etti

LİBYA’da uluslararası meşruiyeti bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) devirmek için operasyon yürüten eski general Halife Hafter nedeniyle binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Fransız AFP Ajansı’na göre nisan ayından bu yana saldırılar nedeniyle 140 binden fazla kişi kaçmak zorunda kaldı. Leyla Muhammed de binlerce savaş mültecisinden biri. Oradan oraya kaçarken tüm birikimi eriyen Leyla Muhammed, sonunda Trablus’ta 2008’den beri inşaatı yarıda kalmış bir apartmana sığınmış. Leyla Muhammed ve ailesinin yanı sıra 170’den fazla aile de hayalet binayı andıran bu sitede yaşam savaşı veriyor. Yedi çocuklu Leyla Muhammed, “Elektrik yok, su yok, kanalizasyon yok, hayvan gibi yaşıyoruz” diyor. Oğlunun kronik solunum yolu hastası olduğunu belirten genç kadın, “Bu toz onu öldürecek. Tek arzumuz onurlu bir şekilde yaşamak” diye üzüntüsünü ifade ediyor.

YARDIMLAR YETERSİZ

Komşusu Samira ise dört çocuğuyla birlikte tek odalı bir apartman dairesine sıkışmış. Başta Trablus’un güneyindeki evini terk etmeyi düşünmediğini söyleyen Samira, evlerinin yakınlarına füze düşünce taşınma kararı almış. Söz konusu site UMH’nin karargâhına uzak değil. Ancak yetkililer, tüm savaş göçerlerine ikâmet imkânı sağlayacak kaynaklara sahip değil. Öte yandan Trabluslu hayırseverler, imkân verdiği ölçüde yerinden olmuş bu insanlara sahip çıkmaya çalışıyor. Semt destek grubunda görevli Salem el-Chatti, bağışları adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını söylüyor.