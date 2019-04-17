Libya'da 3 günlük yas ilan edildi
Libya'da başkent Trablus'u hedef alan roket saldırısında ölenlerin anısına yas ilan edildi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Trablus'a yönelik saldırıda hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas kararı aldı.
Trablus'un Ebu Selim bölgesine gece düzenlenen roket saldırısında 6 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.
Saldırıya hedef olan bölgeyi ziyaret eden UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmiş ve Hafter güçlerinin ihlalleri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine bir dosya sunacaklarını ifade etmişti. "Ahrar" televizyonunun haberine göre, UMH Sözcüsü Muhanned Yunus, Hafter güçlerini Trablus'u bombalamakla suçlarken, Hafter güçleri de benzer suçlamayı UMH'ye yöneltmişti. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
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