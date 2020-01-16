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Haber Giriş: 16.01.2020 - 16:50,Son Güncelleme:/

Libya'da 10 bin palmiye ağacı kül oldu

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Libya'da 10 bin palmiye ağacı kül oldu

Libya'nın Tazirbu kentinde palmiye ağaçlarının yetiştirildiği bölgede çıkan yangın nedeniyle 10 bin palmiye ağacı kül oldu.

Libya'nın Tazirbu kentinde palmiye ağaçlarının yetiştirildiği bölgede yangın çıktı. Tazirbu Belediye Başkanı İbrahim Goueili, yangının 10 binden fazla palmiye ağacının yanmasına yol açtığını söyledi.

Yaklaşık 2 kilometrekarelik bir alanın yangından etkilendiğini söyleyen Goueili, "Yangının çıkış nedenin henüz bilinmiyor" ifadelerini kullandı. Bölgede yaşayan bir vatandaş ise yetkilere seslenerek, “Burada itfaiye aracı yok mu? Bütün itfaiye araçları bozuk” şeklinde konuştu.

Yerel kaynaklar ise yangının Çarşamba sabahı çıktığını 24 saat sürdüğünü ifade etti. Yangının yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındığı bildirildi. Palmiye çeşitliliği ile ünlü olan Tazirbu kenti yaklaşık 3 milyon palmiye ağacına ev sahipliği yapıyor.

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