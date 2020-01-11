Libya sokakları Türkiye’yi sevinçle karşıladı

Libya’da isyancı general Halife Hafter, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrılarını dinlemeyerek Trablus’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Türkiye ve Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasındaki askeri işbirliği anlaşması kapsamında bölgeye askeri eğitim ve danışmanlık için Türk askeri gitmeye başladı. İstanbul’a gelen UMH Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Giblavi Hürriyet’e son dönemdeki gelişmeleri ve UMH’nin pozisyonunu değerlendirdi. İşte Giblavi’nin açıklamaları...

İlker Sezer - Muhammed Giblavi

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNE MÜTEŞEKKİRİZ

UMH Türkiye’nin desteğine müteşekkir. Türkiye ile uluslararası hukuka uygun bir anlaşma imzalandı. Türkiye gibi müttefik ülkelerin yardımıyla ülkemizdeki terör ve şiddet olaylarına karşı durabileceğiz. Trablus’un kendileri için kırmızı çizgi olduğunu açıklayan Cezayir’in de katkısını umuyoruz ve bu konuda olumlu bir hava içerisindeyiz. Libya’da Hafter cephesinde Fransa, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan ve Çad’dan gelen milisler savaşıyor. Bu emrindeki güçlerle savaş suçları işleyen Hafter’i durdurulması zorunlu olan bir güç haline getiriyor. Bu tip yardımlara umuyoruz gelecek günlerde sonuç daha farklı olacak. Libya sokakları Türkiye’nin askeri işbirliği adımını sevinçle karşıladı. Türkiye’nin dahil olmasını çatışmalardan kısa süre içinde galip çıkmamız için büyük bir etken olarak değerlendiriyoruz.

SAVAŞ SUÇLUSUYLA GÖRÜŞMEYİN

Bütün ülkelere savaş suçlusu Halife Hafter ve milislerine yönelik baskı yapmaya ve desteği kesmeye davet ediyoruz. Bu sayede ateşkesin gerçekleşmesi mümkün olabilir. Ülkeler Hafter ile doğrudan görüşmeyi kesmediği sürece savaş suçlusu Hafter’in ateşkese zorlanması zor olabilir. Bu sivillerin güvenliğinin sağlanması için de oldukça önemli.

WAGNER’İN KISMEN ÇEKİLDİĞİ BİLGİSİ VAR

Rus hükümetiyle iletişim halindeyiz. Libya’da Rus ordusuna mensup kimsenin olmadığı yönünde teyit aldık. Ancak hükümetimizin elinde Wagner şirketinin mensuplarının Trablus’un güneyinde Haftar milisleriyle birlikte hareket ettiğine dair reddedilemez kanıtlara sahibiz. Son süreçte Trablus’un güneyindeki bazı bölgelerden Wagner’e ait unsurların çekildiği yönünde bilgi aldık. Eğer çekilme doğruysa, bu Rusya’nın UHM hükümetine yönelik attığı önemli bir positif adımdır. Rusya ile karşılıklı çıkarlarımız bulunuyor ve her ülkeyle ulusal çıkarlarımız doğrultusunda her ülkeyle görüşmeye hazırız.

SONUÇLARI GÖRMEK İSTİYORLAR

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya ve Türkiye’nin ateşkes çağrısının ardından telefonla Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala’yı aradı ve ateşkesi kabul etmemiz nedeniyle teşekkür etti. Rusya’nın ateşkes konusunda Hafter’e baskı yapacağını teyit etti. Hafter’i ve milislerini destekleyen Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya’nın Hafter’e yapacağı ateşkes baskısının sonuçlarını görmek istiyor.

‘LİBYA’DAKİ BARIŞ SÜRECİNE TUNUS VE CEZAYİR DE DAHİL EDİLMELİ’

Libya’da çözüm için hedeflenen Berlin Süreci’nde Tunus ve Cezayir’in yer alması konusunda resmi taleplerimizi ilettik. Berlin sürecinin başarılı olup olmayacağı öncelikle Almanya’nın alacağı tavıra bağlı. Fransa açık bir şekilde Hafter’e destek verirken Almanya’nın hem kendi yerini belirlemesi hem de ortak bir Avrupa tutumunun oluşturulmasını sağlaması gerekiyor. Merkel’e barış girişimi için teşekkür ediyoruz ancak Avrupa’nın birlik içinde bir tutum alması için Almanya’nın ağırlığını koyması gerekir. Çabalarımız sonucunda Cezayir Berlin sürecine dahil edilirken şimdi sırada Tunus var. Libya’da sivil yönetimin kontrolü dışında başka bir askeri ve güvenlik kurumunun olması mümkün değil. Hafter’in (Trablus saldırısını başlattığı) 4 Nisan tarihinden sonra aldığı bütün yerlerden çekilmesi gerekiyor. Almanya bu koşulları Hafter’i destekleyen ülkelere bildirmeli.

HAFTER SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

Libya’nın doğusundaki Hafter’in, Türkiye ve Rusya’nın ülkedeki taraflara cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere yaptığı ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından Trablus’ta patlama sesleri duyuldu.