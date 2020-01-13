Libya krizinde önemli görüşme... Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'da Sarrac ile buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya konulu toplantıda buluşmuştu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edildi.

Libyalı tarafları temsilen meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ve Libyalı darbeci asker Halife Hafter'in de Moskova'da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasının muhtemel olduğunu bildirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

ZAHAROVA'DAN AÇIKLAMA

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve isyancı general Hafter'in bugün Moskova'da görüşeceklerini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve General Hafter'in Moskova'ya geldiklerini ve Rusya ile Türkiye'nin dışişleri ve savunma bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelere katılacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan şu sıralarda Moskova'da Rus muhatapları ile bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü İstanbul'da bir araya geldikleri toplantıda Libya'da ateşkes çağrısında bulunmuşlardı.