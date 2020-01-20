Libya Konferansı'nın devamı şubatta dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya Konferansı’nın hedefine ulaştığını belirtti.



Burada en önemli hedefin Libya’daki tarafları destekleyenlerin bu desteklerini durdurması olduğunu ifade eden Maas, böylelikle çatışmanın taraflarının masaya oturmaya zorlanabileceğini dile getirdi.

"Şubat ayı başında Berlin'de dışişleri bakanları düzeyinde Libya Konferansı’nın devamını yapmaya karar verdik." diyen Maas, Berlin’de yapılan toplantının bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında bugün bu sürece AB’nin nasıl dahil olacağının görüşüleceğini anlatan Maas, silah ambargosuna ilişkin konunun da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ele alınacağını vurguladı.

Oluşturulacak 5 + 5 askeri komite konusunda Libya’daki iki tarafın isimleri verdiğini anımsatan Maas, BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame’nin ilk toplantı için bu hafta davetleri göndereceğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in daveti üzerine, dün, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da bulunduğu devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Libya Konferansı düzenlenmişti.