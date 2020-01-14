Libya için kalıcı barış pazarlığı

TÜRKİYE ve Rusya’nın girişimleriyle Libya’da sağlanan ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için dün Moskova’da kritik görüşmeler gerçekleştirildi. Moskova’daki diplomasi trafiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan liderliğindeki Türk heyetinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu liderliğindeki Rus heyetiyle görüşmesiyle başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi’nde yapılan görüşmede, Libya’da barış ve istikrarı sağlama çabaları ele alındı. Görüşmeler başlamadan önce Rus cephesinden, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz el Serrac ve isyancı general Halife Hafter’in aynı masaya oturacakları yönünde açıklamalar geldi. Ancak Hafter’in buna itirazı olduğu öğrenildi.

SAATLERCE SÜRDÜ

Rusya-Türkiye toplantısının ardından Türk heyeti, Libya’daki meşru yönetim olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başbakanı Feyiz el Serrac ve heyetiyle bir salonda görüşmeye çekildi. Rus heyeti de, Trablus yönetimini devirmek için silahlı mücadele yürüten ve Bingazi’de konuşlu Libya Temsilciler Meclisi’ne destek veren Halife Hafter ile bir araya geldi. Türk ve Rus heyetlerinin Libya’daki kavgalı taraflarla ikili görüşmeleri 3 saati aşkın sürdü. Rus ve Türk heyetler, ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi konusunda Berlin’de başlatılması planan süreç için iki tarafı ikna etmeye çalıştı.

Müzakerelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov kameralar karşısına geçerek bilgilendirmede bulundular.

HAFTER SÜRE İSTEDİ

Muhtemel bir ateşkes için metnin ortaya çıktığını söyleyen Çavuşoğlu, “Sayın Serrac ve Sayın (Meclis Başkanı) Meşri metni imzalayarak bize, Türkiye tarafına teslim ettiler. Hafter tarafı ise, Rus dostlarımızın söylediğine göre, yarın (bu sabah) sabaha kadar süre istedi. Hafter de imzalarsa sözlü şekilde ateşkese uyacaklarını ilan eden taraflar yazılı olarak bunu taahhüt etmiş olacaklar. Ateşkesin devamı ve siyasi sürecin hızlanması için Rusya ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Hafter’in imza için ek süre istemesine değinen Sergey Lavrov ise “Umarız onlardan da olumlu bir karar çıkacak” diye konuştu.

‘HAFTER DESTEKÇİLERİ’ ATEŞKESTEN MEMNUN

İsyancı General Halife Hafter’i destekleyen Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin güçlü konumda yer aldığı Arap Birliği, Türkiye ve Rusya’nın çağrısının ardından, Libya’da yürürlüğe giren ateşkesten memnuniyet duyduğunu açıkladı. Arap Birliği, Libya’daki bütün taraflara ateşkese uymaları ve gerginliği artıracak faaliyetlerden kaçınmaları çağrısında bulundu. Ateşkesin yürürlükte kalması için iyi niyetli olunması gerektiğine işaret eden Arap Birliği, çatışan taraflardan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame’nin girişimleri ve Berlin Konferansı sürecine uygun bir şekilde, siyasi müzakerelerin başlatılmasını talep etti.