Libya Hafter’e karşı Türkiye’den asker istedi

Reuters haber ajansına konuşan bir hükümet yetkilisi, Türkiye’den, Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus’a yönelik saldırılarını durdurmak için “hava, kara ve denizde askeri destek” istediklerini söyledi. Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli eski general Hafter bir süredir Trablus’u ele geçirmek için saldırılar düzenliyor. Daha önce bir açıklama yapan UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, “Hava üslerini yabancı devletlere açan Hafter’in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye’den resmi olarak askeri destek isteyeceğiz. Türkiye ile bir anlaşma imzaladık. Türk askeri Libya’ya bu anlaşma çerçevesinde gelecek” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Libya’nın talebi halinde bu ülkeye asker göndermeye hazır olduklarını, bunun için gerekli tezkerenin Meclis gündemine geleceğini söylemişti. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Herhangi bir üçüncü tarafın müdahil olması çözüm getirmeyecektir” diyerek Rusya’nın Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesine karşı çıktığını ima etti.