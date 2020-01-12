Libya Başbakanı bugün Türkiye'de

LİBYA’nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, bugün Türkiye’de temaslarda bulunacak. Fayiz es-Serrac’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Serrac, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin daveti üzerine dün Roma’daydı. Başbakanlık sarayı Chigi’de üç saat kadar görüşen ikili, ortak basın açıklaması yaptı. Libya Başbakanı, Türkiye ile Rusya’nın ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ancak Serrac, “Saldırgan Hafter, güçlerini geri çekmeden bu (ateşkes) olmaz çünkü daha önceki tecrübelerimize dayanarak kendisine güvenmiyoruz” diye konuştu.

İtalya Başbakanı Conte, Libya’da artan gerilimden endişe duyduklarını belirtirken, bölgeyi görüşmek üzere pazartesi günü Türkiye’ye, salı günü de Mısır’a gideceğini kaydetti. Conte, Serrac ile temasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Avrupalı liderler, Libya’da istikrar ve barış sürecini teşvik için Avrupa düzeyinde koordinasyonun önemine dikkat çekti.

PUTİN, ERDOĞAN VE MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Aynı gün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Libya gündemiyle bir araya geldi. Moskova’da görüşen liderler, ateşkes vurgusu yaptı. Putin, bölgedeki çatışmaların Avrupa’yı da yasadışı göç, kaçakçılık, silah ve uyuşturucunun yayılması bakımından olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Alman Başbakan Merkel ise Erdoğan ile Putin’in Libya’da ateşkes çağrısını olumlu bulduğunu belirterek, “Bu, (Libya meselesi ile ilgili) Berlin süreci üzerinde yapılan çalışmaların ilk adımı olabilir. Yakında Berlin’de bir konferans düzenleme konusunda görüş birliğindeyiz. Türkiye ve Rusya’nın çabalarının başarılı olacağını umuyoruz” dedi.

Bu görüşmenin ardından Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde, Libya ve Suriye olduğu bildirildi.