MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriLibya anlaşması BM’ye bildirildi
GeriDünya Libya anlaşması BM’ye bildirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
13.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Libya anlaşması BM’ye bildirildi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Libya anlaşması BM’ye bildirildi

TÜRKİYE, 27 Kasım’da Libya ile imzaladığı “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını” tescil edilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Sekretaryası’na iletti.

Böylece Türkiye muhtırayı BM kayıtlarına geçirmiş oldu.

8 ARALIK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye ve Libya’nın gerekli iç yasal usullerini tamamlamalarını birbirlerine ilettikleri son yazılı bildirimin yapıldığı 8 Aralık 2019, mutabakatın yürürlüğe girdiği tarih olarak açıklandı. Buna ilişkin dünkü Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 1818 sayılı kararda, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği’ belirtildi.

HARİTA DA EKLENDİ

Önceki gün BM’ye yapılan bildirime, Türkiye ile Libya arasındaki muhtırayla belirlenmiş yeni sınır ve münhasır ekonomik bölge alanlarını gösteren harita da eklendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “BM’ye hem anlaşmayla ilgili bilgi veriyoruz hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da BM’ye tescil ettiriyoruz” demişti. Çavuşoğlu, Türkiye’den izinsiz bir sondaj faaliyeti için bölgeye giren olursa Ankara’nın engelleme hakkı olduğunu söylemişti.

False
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle