Libya anlaşması BM’ye bildirildi

Böylece Türkiye muhtırayı BM kayıtlarına geçirmiş oldu.

8 ARALIK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye ve Libya’nın gerekli iç yasal usullerini tamamlamalarını birbirlerine ilettikleri son yazılı bildirimin yapıldığı 8 Aralık 2019, mutabakatın yürürlüğe girdiği tarih olarak açıklandı. Buna ilişkin dünkü Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 1818 sayılı kararda, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği’ belirtildi.

HARİTA DA EKLENDİ

Önceki gün BM’ye yapılan bildirime, Türkiye ile Libya arasındaki muhtırayla belirlenmiş yeni sınır ve münhasır ekonomik bölge alanlarını gösteren harita da eklendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “BM’ye hem anlaşmayla ilgili bilgi veriyoruz hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da BM’ye tescil ettiriyoruz” demişti. Çavuşoğlu, Türkiye’den izinsiz bir sondaj faaliyeti için bölgeye giren olursa Ankara’nın engelleme hakkı olduğunu söylemişti.