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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
01.05.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Libya ABD'den net tavır bekliyor

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Libya ABD'den net tavır bekliyor

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ABD'nin Libya'daki krize ilişkin politikasının net olmadığını, açıklık beklediklerini söyledi.

Mişri, Washington Post Gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin Libya'daki krize ilişkin politikasının net olmadığını, açıklık beklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e, Trablus'a saldırıyı durdurması yönünde açıklama yapmasına rağmen, ABD'nin bu konudaki tavrının net olmadığına işaret eden Mişri, "Beyaz Saray ile Dışişleri Bakanlığı arasında belki farklı görüş vardır." dedi.

Mişri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hafter'le telefon görüşmesi yaptığı konusunda Beyaz Saray'ın açıklamada bulunduğunu ancak Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden hala resmi bir açıklama gelmediğini söyledi.

Trump'ın, Hafter'in terörle mücadeledeki rolünü kabul ettiğine dair yapılan açıklamaya değinen Mişri, "Hafter, terörle mücadele kisvesi altında siyasi muhaliflerinin tümüne karşı savaş açmıştır. Onun yaptığı terörle mücadele değildir." dedi.

Halid el-Mişri, "Hafter'in ordusunun büyük bir kısmı aşırılardan, teröristlerden oluşuyor ve bugün sivil halka karşı acımasızca davranıyor." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

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