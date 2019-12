Libya 13’üncü ülke olacak... TSK bir dış göreve daha hazırlanıyor

YURTDIŞI görevi kapsamında KKTC’de 20 bin, Suriye’de yaklaşık 16 bin, Irak’ta 2 bin 500, Afganistan’da 400, Somali’de 300, Katar’da 290, Kosova’da 270, Bosna-Hersek’te 165, Azerbaycan’da 70 ve Arnavutluk’ta 30 Türk askeri bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kimi zamanda BM Lübnan Geçici Görev Gücü ile deniz haydutluğu ve denizde terörizm ile mücadele faaliyetleri kapsamında Bahreyn’de konuşlu Birleşik Deniz Kuvveti Karargâhı’na gemi ve personel desteği de sağlıyor.

ÜÇ KUVVET DE GİDEBİLECEK

Tezkerenin hazırlanışında yasal dayanak olarak Türkiye ile Libya arasında kasım ayında imzalanan mutabakatın alınması bekleniyor. Mutabakat muhtırası, tezkere çıkması durumunda TSK’nın kara, deniz ve hava unsurlarını ‘hizmet’ adı altında, ‘görev tanımı’ muharip amaçlı olmasa da, Libya’ya göndermesine imkân tanıdığı gibi, Libya’nın TSK unsurlarına kara, deniz ve hava unsurları için eğitim üssü olarak kullanılabilecek yerleri tahsis etmesinin de önünü açıyor. Aynı muhtıranın Libya’ya gidecek Türk askeri personelin aile üyelerini de yanlarında götürmesine imkân tanıdığı bildirildi.

İSTİHBARAT İŞBİRLİĞİ

Muhtıranın bir diğer boyutu da istihbarat alanında işbirliğini içeriyor. Muhtırada istihbarat işbirliği alanları “Tarafları hedef alan ulusal güvenliğe yönelik tehditler, uluslararası terörizm, terörizmin finansmanı ve uluslararası terörizmle bağlantılı suçlar, tarafları karşılıklı ilgilendiren bölgelerdeki güvenlik gelişmeleri, teknoloji/iletişim teknoloji, eğitim, kitle imha silahları ve yayılması ile mücadele, havacılık ve deniz güvenliği, siber suçlar ve yaşadışı göç” diye sıralanıyor.

‘TSK HER AN GÖREVE HAZIR’

- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri, Libya’ya asker gönderme süreciyle ilgili “TSK görev verildiği anda her an her yerde görev yapmaya hazır” mesajı verdi. Libya’nın Türkiye’den asker talebi üzerine TBMM’ye sunulması planlanan tezkere hazırlıklarına başlanırken, askeri kaynaklar da TSK’nın her göreve hazır olduğu mesajını verdi. Süreçle ilgili soruyu yanıtlayan kaynaklar, “Emir verildiği anda TSK, her an her yerde görev yapma kabiliyetine sahip bir ordudur ve burada da görev yapmaya hazırdır” dedi.

‘ASKERİ DESTEK TALEP ETTİLER’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Libya hükümetinin, Türkiye’den askeri destek talebinde bulunduğunu belirten Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi tabi ki anlaşmamızın gerekliliklerini yerine getireceğiz. Ortak çıkarlarımızı koruma ve Akdeniz’de istikrar sağlama hususunda kararlılığımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA

HAFTER’İN YABANCI MİLİSLERİ VURULDU

LİBYA’nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kuvvetleri, başkent Trablus’un güneyinde konuşlanan darbeci Halife Hafter’e bağlı paralı yabancı milisleri ağır topçu ateşiyle vurdu. UMH’ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus’un güneyindeki Yermuk bölgesinde konuşlanan Hafter’e bağlı çok uluslu milislerden oluşan birliğin silah deposunun ağır topçu ateşiyle bombalandığı duyuruldu. Topçu bombardımanı, keşif ve hedef gözetleme ekipleri tarafından yapılan tespitlerin ardından gerçekleştirildi. Hafter’e bağlı silahlı milislerin dün başkentin güneyindeki Salahaddin bölgesine düzenlediği saldırı, UMH kuvvetleri tarafından püskürtülmüştü. Söz konusu saldırının yerleşim bölgelerine ulaşması nedeniyle çok sayıda sivil bölgeyi boşaltmaya başlamıştı.

TRUMP, SİSİ İLE LİBYA’YI GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin telefonda Libya’yı görüştükleri bildirildi. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada Trump ve Sisi’nin önceki gün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. İki liderin önemli bölgesel ve ikili konuları ele aldığına işaret edilen açıklamada, “Trump ve Sisi, Libya’da dış ülkelerin istismarını reddetti. Ayrıca iki lider, Libyalıların kontrolü yabancı aktörlere kaptırmadan önce tüm tarafların çatışmayı çözmek için acil adım atması gerektiği konusunda mutabık kaldı” ifadelerine yer verildi.