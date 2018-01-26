Leopard krizi... Almanya modernizasyon kararını yeni hükümete bıraktı

TÜRKİYE’nin Afrin operasyonunda Alman yapımı Leopard tanklarını kullanması sonrası Almanya’da Sol Parti ve Yeşiller’den gelen tepkiler üzerine Berlin hükümetinin, Türkiye’nin elindeki tankların modernizasyon planlarını askıya aldığı ifade edildi. Alman dergisi Der Spiegel, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Leopardların modernize edilip edilmeme kararını yeni kurulacak hükümete bırakma konusunda anlaştığını ve şu an için bu tartışmaları kapatmak istediğini yazdı.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Alman Bakan Gabriel, yaklaşık iki hafta önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde Türkiye’deki Leopard tanklarının modernizasyonu ve iki ülkenin birlikte savaş uçakları için mühimmat üretme planlarına yönelik taahhütte bulunmuştu. Gabriel, Türkiye ile bu konulardaki işbirliğini engelleyecek argümanlar göremediğini söylemişti. Ancak Afrin operasyonunun başlaması ve Leopard tanklarının Suriye’deki operasyonda kullanıldığına ilişkin fotoğrafların Alman basınına yansıması üzerine Merkel hükümetinden “Tankların operasyonda kullanıldığına dair bilgimiz yok” açıklaması geldi. Bu açıklamadan tatmin olmayan Alman muhalefet partilerinden Sol Parti ve Yeşiller, Türkiye’ye silah ihracatının durdurulmasını ve Alman tanklarının “Suriye’de Kürtlere karşı kullanılmasının engellenmesi” talep etti.

GABRIEL AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Merkel’in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) dış politika uzmanı Rolf Mützenich, Türkiye’deki Leopard 2 tanklarının modernizasyonuna ilişkin “Şu andaki zamanlamayla bunun yanlış bir mesaj vereceğini düşünüyorum” diyerek muhalefete destek verdi. Der Spiegel’in haberine göre Alman iç kamuoyunun, muhalefetin tepkileri ve kendi partisinden gelen bu uyarının üzerine hükümet tavır değiştirdi. Spiegel’e konuşan Sosyal Demokrat Partili Alman Bakan Sigmar Gabriel, “Federal hükümet, Suriye’nin kuzeyindeki askeri çatışmalardan çok endişeli. Silah ihracatı konusunda mevcut tartışmalar sürerken, Federal hükümet açısından açık olan şey gerilimli bölgelere (askeri ihracat) yapmamıza izin olmaması ve bunu yapmayacağız. Kritik projeleri ele almayı yeni hükümetin kurulmasına kadar bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise “Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok” açıklamasını yaptı.

TEK SINIRLAMA SATIŞLA İLGİLİ

- Türkiye’ye Leopard tanklarının ihracatı 35 yıl önce başladı. Federal hükümetin verilerine göre, 1982 ile 1993 yılları arasında Türkiye’ye 391 adet Leopard 1 model tank gönderildi. Bunların 71’i 1982 ile 1984 yılları arasında, 320’si ise 1990 ile 1993 yılları arasında satıldı. NATO üyesi Türkiye’ye tank satışı sonraki yıllarda üst modellerle devam etti. Berlin Ankara’ya, 2006 ile 2011 yılları arasında 354 adet Leopard 2A4 tankı sattı.

- 2005 yılında iki ülke savunma bakanları arasındaki anlaşma uyarınca, Almanya Türkiye’ye, kendi izni olmadan tankları üçüncü bir ülkeye kullandırmak ya da satmayı yasakladı. Bunun dışında da bir sınırlama getirilmedi. Ayrıca, Türkiye’ye ihraç edilen Leopard 1 modeli tanklar için geçerli olan “sadece savunma durumunda” kullanılabilir sınırlaması yeni model Leopard tanklarda kaldırıldı.

BİLGİ NOTU

Almanya’da Başbakan Merkel’in CDU’su ile Sosyal Demokrat Parti’nin yeniden büyük koalisyon kurabilmesi için pazarlıklar sürüyor.