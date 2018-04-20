Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell'in S-400 alması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasına ilişkin konuştu.
Rusya ile ABD arasında sadece Suriye ile ilgili değil, Türkiye konusunda da kavga yaşandığını Moskova’da açıklayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Washington Ankara’ya S-400 füzeler konusunda açıkça şantaj yapıyor” dedi.
Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissi ile görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında S-400 konusuna değinen Lavrov, “Görüyorsunuz, Bay Mitchell ortaya çıkıp Türkiye’ye bizden S-400 füzeleri alacağı için yaptırım uygulanabileceğini söylüyor. Bunun tek bir anlamı var. Amerika, şantajı bile normal bir davranış biçimi sayarak, kendi silahlarını dünyaya satmak için çaba sarf ediyor. Ya tutarsa mantığı ile hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle