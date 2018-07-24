Lavrov’dan ‘İran’ teklifi
Suriye’de İran varlığını ileri sürerek krizde önemli oyuncu haline gelen İsrail, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Genelkurmay Başkanı General Valeriy Gerasimov’u ağırladı.
Lavrov Kudüs’te Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Rusya lideri Vladimir Putin’in isteği üzerine gerçekleşen görüşmenin detaylarına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İsrail basını görüşmede Suriye’nin geleceği ve İran’ın Suriye’deki varlığının gündeme geldiğini yazdı. Haaretz gazetesinin üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, görüşmede Lavrov, Netanyahu’ya Suriye’deki İran güçlerini, İsrail sınırını oluşturan işgal altındaki Golan Tepeleri’nden 100 kilometre uzakta tutmayı önerdi. Netanyahu’nun Lavrov’un önerisine karşı çıkarak, “100 kilometre uzakta da olsa İran’ın bölgeye yerleşmesine izin vermeyeceğiz” cevabını verdiği ifade edildi.
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