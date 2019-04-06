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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraflar: Reuters
06.04.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Lavrov’dan ABD’nin Golan Tepeleri kararına tepki

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Lavrov’dan ABD’nin Golan Tepeleri kararına tepki

Suriye’ye ait Golan Tepelerinin ABD tarafından İsrail toprağı olarak tanınmasıyla ilgili Mısırın Al Ahram gazetesine konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Golan Tepelerinin ABD tarafından İsrail toprağı olarak tanınması bölgedeki istikrara balta vuruyor dedi.

Rusya’nın TASS haber ajansı, Lavrov’un Mısırın Al Ahram gazetesine verdiği röportajı yayınladı.

Lavrov, Suriye ve İsrail birliklerinin geri çekilmesini de kapsayan 1974 anlaşmasının uygulanması riske atıldı. Hatırlatmama izin verin, ABD’nin ve İsrail’in liderleri zamanında bu anlaşmanın uygulanmasında gerekli koşulları sağlamak için bizim yardımımıza başvurdular ve biz de yardım ettik.

Golan Tepeleri yakınındaki bölgelere konuşlandırılan Rus güvenlik kuvvetlerinin çabaları sayesinde, Birleşmiş Milletler Ateşkesi Gözlem Gücü (UNDOF) İsrail’in güvenliğini sağlaması da dahil olmak üzere geri çekilme bölgesindeki görevini yerine getirebildi diyen Lavrov, “ABD’nin Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıması, zor şartlar sonucunda sağlanmış olan istikrara balta vurabilir.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Washington’un Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıması bir kez daha ABD’nin, Orta Doğu sorununun çözülmesinin temelinde yatan herkes tarafından kabul görmüş uluslararası kanunları hiçe sayma kararlılığını gözler önüne seriyor.” dedi.

Lavrov, “Moskova’nın Golan Tepeleri sorunu üzerindeki duruşunun değişmediğini hatırlatarak, 17 Aralık 1981e uzanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 497 doğrultusunda ilerliyoruz ki bu karara göre, İsrail’in Suriye’ye ait olan bu bölge üzerinde kendi egemenliğini kurma, yargı yetkisini ve kanunlarını koyma kararı geçersizdir. ABD’nin müttefikleri de dahil olmak üzere uluslararası toplumun ezici çoğunluğu aynı duruşu paylaşıyor.” dedi.

25 Martta ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıdığı bir kararı imzalamıştı.

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