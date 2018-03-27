Lavrov'dan 16 Avrupa ülkesinin kararına sert yanıt
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın Londra'nın Salisbury semtinde zehirlenmesi gerekçesiyle topraklarındaki bazı Rus diplomatları sınırdışı eden Batılı ülkelerin 'bu kaba tutumuna mutlaka yanıt vereceklerini' söyledi.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya'nın İngiltere, ABD, Avustralya ve 16 AB ülkesinin Rus diplomatları sınırdışı etme kararına yanıt verilip verilmeyeceği sorusuna "Yanıt vereceğiz, şüpheniz olmasın. Zira bu kabalığa tahammül etmeyi kimse istemez. Bunu yapmayacağız" dedi.
Lavrov'a göre Skripal olayıyla birlikte Batı'daki muktedir elitlerin halkın sesine kulak vermediği ortaya çıktı.
Lavrov, "Washington ve Londra'daki siyasetçilerin açıklamaları, Anglo-Sakson İngiliz adalet sistemine hakaret niteliğinde. Mevcut durum, Batılı muktedir elitlerin halkın sesine kulak vermediğini ortaya koyuyor. Bugün bana Die Welt gazetesinin anketiyle ilgili bir haber gösterdiler. Buna göre halkın yüzde 80'inden fazlası Rusya'ya yaptırım uygulanmasına olumsuz baktığını belirtiyor. Bu nedenle, doğrudan demokrasi mekanizmalarını daha sık kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'SINIR DIŞILARIN NEDENİ WASHINGTON'UN UYGULADIĞI BASKI'
Lavrov'a göre Rus diplomatların sınır dışı edilmesinin altında 'Washington'un uyguladığı devasa baskı ve şantaj' yatıyor.
"Elbette birkaç diplomatı kulağımıza fısıldayarak özür dileyip herhangi bir ülkeden göndermek istediklerinde, biz bunun ABD'nin şu anda uluslararası arenadaki temel enstrümanı olan devasa baskı ve şantajın sonucu olduğunu çok iyi biliyoruz" diye devam eden Lavrov, bu durumun Skripal olayında olduğu gibi Filistin sorununda da geçerli olduğunu vurguladı.
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