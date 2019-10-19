Lavrov yine ‘Adana Mutabakatı’ dedi
TÜRKİYE ile ABD arasında Suriye’nin kuzeydoğu bölgelerini kapsayan 13 maddelik anlaşma sağlanmasından sonra yeni açıklamalar yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sözü yine 1998 yılında Ankara ile Şam arasında yapılmış mutabakata getirdi.
İnterfaks ajansına konuşan “Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya’nın Türkiye ile Suriye sınır bölgesindeki Kürt güçlerin çekilmesi için yardımcı olacağı sözü verdiğini söyledi. Bu doğru mu” sorusuna şu yanıtı verdi: “Benim böyle bir açıklamadan haberim yok. O (Çavuşoğlu), Türkiye sınırında güvenliğin sağlanmasında Rusya’nın kendilerini haklı bulmasını çok değerli tavır olarak gördüklerini söylüyor. Biz Türkiye’nin endişelerini çok iyi anlıyoruz. Bu yüzden, 1998 Adana Mutabakatının tam güç çalıştırılabilmesi için çaba sarf etmeye hazırız. Anlaşmanın taraflar arasında (Ankara ile Şam arasında) diyalog başlatması için çalışacağız. Ayrıca Şam yönetimiyle Kürt gruplar arasında da görüşmeleri teşvik edeceğiz. Elbette bu süreçte en önemli husus Suriye’nin kuzeydoğu bölgelerinde Kürt probleminin Suriye egemenlik ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüme kavuşturulmasıdır.”
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