Lavrov: Kimse bizden özür beklemesin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün Ukrayna sandık başındayken önemli açıklamalar yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayın organı “Zvezda TV” kanalına konuşan Lavrov, dünyanın yeniden cephelere ayrışmasında 2014’teki Ukrayna hadiselerinin önemli rol oynadığını kabul ederek, “Olup bitenlerde bizim suçumuz yok. Kimse bizden özür dilememizi beklemesin. Çünkü Rusya özür dilemesini gerektirecek hiçbir şey yapmamıştır. Bizim son yıllarda dünya sahnesinde attığımız tüm adım ve davranışlarımız uluslararası hukuk ve BM tüzüğüne uyum içerisindedir” ifadelerini kullandı.

‘DİYALOGDAN YANAYDIK’

Rusya’nın 2014 yılında belirlediği dış politika çizgisinin büyük ölçüde başka ülkelerin davranışları neticesinde Moskova tarafından şekillendirildiğini de ima eden Rusya Dışişleri Bakanı, “2014 yılında Ukrayna’daki malum hadiselerde biz krizin siyasi diyalog yoluyla çözülmesinden yanaydık. Yönetimin meydanlarda el değiştirmesi yerine (Viktor) Yanukoviç ile muhalefetin milli uzlaşı hükümeti kurmasından yanaydık. Ama Kiev meydanında zafer ilan edenler Batı’nın da kışkırtmalarıyla tek taraflı iktidarı tercih etti. Rusya işin başından beri halkların kendi geleceğini kendileri belirlemesi gerektiği kuralına bağlı olarak davrandı. Ukrayna ve özellikle Kırım meselesinde de bu kuralı izledik. Neticede Rusya’nın da kendi milli çıkarları var. Bu çıkarlarımızın savunulmasında da en etkin mekanizma kuvvetli ordumuzdur. Bu bugün böyle, yarın da böyle kalacak. 2014 yılında Poroşenko’nun Ukrayna lideri olduğu seçimleri ise Fransa ve Almanya’nın ısrarıyla tanıdık” dedi.

‘ABD TEK BAŞINA YÖNETMEK İSTİYOR’

Konuşmasında ABD’ye yüklenen Lavrov, “ABD dünyayı tek başına yönetmek istiyor, ama bunu nasıl yapacağını kendisi de daha bilmiyor. Tüm sorunlar buradan kaynaklanıyor. Washington biriken problemlere çözüm bulunmasını istiyorsa biz hazırız. Rusya ile ABD arasında, Rusya ile NATO arasında eşitler düzeyinde yeniden masaya oturup görüşmeye hazırız. Biz günümüzde bile Avrupa’daki birçok ülkeyle ikili düzeyde verimli görüşmeler yapıyoruz. Tümü bir arada NATO çatısı altına geldiğinde işler bozuluyor. Çünkü ABD’nin başrolde olması diyalogu baltalıyor. Son olarak uyduruk gerekçelerle kısa ve orta menzilli taktik nükleer silahlar anlaşmasından da çekilme kararı aldılar. Biz yeniden adam gibi masaya oturup konuyu görüşmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.