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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
02.08.2018 - 12:48, Son Güncelleme:

Latte sipariş etti... Bir yudum alınca neye uğradığını şaşırdı

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Latte sipariş etti... Bir yudum alınca neye uğradığını şaşırdı

Amerika'nın en ünlü fast food zincirlerinden McDonald's, Kanada'daki bir şubesinde kahve sipariş eden 8 aylık hamile bir kadına temizlik solüsyonu verildiğinin ortaya çıkması sonrası özür diledi.

Kanada'nın Alberta eyaletinde yaşanan olayda, bebek bekleyen Sarah Douglas McDonald's'ın araca servis bölümünden latte kahve siparişi vermişti. Ancak Douglas kahveden bir yudum aldığında şaşkınlığa uğradı. Bardağın içindeki kahverengi sıvı, ne kahve ne de süttü. Sarah Douglas hemen aracını kenara çekti ve ağzındaki sıvıyı tükürdü. Geri dönen Douglas çalışanlardan yöneticilerini çağırmalarını istedi.

"YENİSİNİ VERELİM"

Lethbridge News yerel gazetesine konuşan kadın, yöneticinin "Yeni bir kahve ister misiniz?" diye sorduğunu, onlara 'Tabii ki hayır, bu kabul edilemez' dediğini söyledi.

Şube yetkilisi Dan Brown ise, yazılı bir açıklamayla yaşananlardan dolayı özür diledi. Brown, kahve makinesinin her sabah olduğu gibi temizlik solüsyonuyla temizlendiğini ancak Douglas'ın lattesi hazırlanırken makinedeki süt borusunun solüsyondan geri sökülmediğini açıkladı.

"Temizlik prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi için hızla harekete geçtik" diyen Brown, makinelerde temizlik sonrası hazne borularının doğru yerleştirilmesi için bilgilendirici ek işaretler yerleştireceklerini söyledi.

Sarah Douglas ise, yerel basına kontrol için doktora gittiğini ancak sağlığının yerinde olduğunu aktardı.

 

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