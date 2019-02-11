Latin Amerika'da yaşayan 42 milyon kişi ABD'ye göç etmek istiyor
Gallup tarafından Latin Amerika'daki 33 ülkede yapılan anket, 42 milyon Latin Amerikalı'nın ABD'ye göç etmek istediğini, 5 milyon kişinin bu düşüncesini önümüzdeki 12 ay içinde hayata geçireceğini ortaya koydu.
ABD merkezli danışmanlık firması Gallup, Latin Amerika ve Karayipler'de yaşayan 450 milyon kişiyi kapsayan bir anket düzenledi. Ankete katılanların yüzde 27'si (yaklaşık 120 milyon kişi) bir başka ülkeye göç etmek istedikleri yönünde fikir beyan etti.
Göç etmek istediklerini beyan eden kişilerin yüzde 35'i (42 milyon) ABD'yi tercih edeceklerini belirtti.
Gallup tarafından yapılan ankette 5 milyon kişinin önümüzdeki 12 ay içinde göç etme planını devreye sokacağı dikkat çekti.
ABD Başkanı Trump da Gallup tarafından yapılan anketin sonuçlarını Twitter hesabı üzerinden paylaştı ve yasa dışı göçü engellemek için Meksika sınırına acilen bir duvar yapılması gerektiğini yazdı.
Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gallup Anketi: Açık sınırlar 42 milyon Latin Amerikalı'yı cezbediyor. Bu ABD için bir felaket olur. Duvara ihtiyacımız var, şimdi!"
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