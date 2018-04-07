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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.04.2018 - 00:20, Son Güncelleme:

Lastikli eyleme gerçek mermi

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Lastikli eyleme gerçek mermi

Gazze’deki Filistinliler, geçtiğimiz cuma yaşanan eylemlerde 20’den fazla kişinin ölmesine rağmen dün yeniden İsrail sınırında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” düzenledi. İsrail askerlerinin ateşinde en az 7 gösterici hayatını kaybetti. 293 kişi yaralandı. Filistinliler lastik yakarak dumanla İsrailli nişancıların görüşünü engellemeye çalıştı.

İSRAİL’in ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler, geçtiğimiz haftanın ardından yeniden İsrail sınırında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adıyla eylemler yaptı. İsrail’in 1948’de kuruluşunun ardından gelişen süreçte topraklarından sürülen Filistinliler ve onların çocuk ve torunlarının yaptığı eylemlere İsrail güvenlik güçleri geçen hafta olduğu gibi sert müdahale etti. Geçen haftaki olaylar sonucu 20’den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. Dünkü çatışmalarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere 300’e yakın Filistinli yaralandı.

AYNA KULLANDıLAR

Filistinliler, lastik tekerlekleri ateşe vererek ve aynalarla güneş ışığını yansıtarak İsrail güçlerinin kendilerini hedef almasını zorlaştırmaya çalışırken, İsrail yönetimi, sınır bölgesine itfaiyeyi sevk ederek yanan lastikleri söndürmeye çalıştı. İsrail güçleri gerçek mermilerle de Filistinli protestoculara ateş açtı. Filistinliler ise taşlarla karşılık verdi. İsrail ordusu, ateş açarken eylemcilerin bacaklarına nişan aldıkları yönünde açıklama yaptı. Ancak Filistin tarafı, ölen protestocunun başından vurulduğunu bildirdi. Filistinlilerin bu kez çadırdan kamplarını sınırdan birkaç yüz metre daha uzağa kurduğu ancak eylemlerini sınırdaki tel örgülere daha yakın noktalarda yaptıkları gözlemlendi.

BM İSRAİL’İ UYARDI

BM İnsan Hakları Sözcüsü Elizabeth Throssell, “İsrail’in aşırı güç kullanmama yönünde yükümlülüğü var. Eğer ateşli silahlar gayrimeşru ve hukuka aykırı şekilde kullanılıp ölüme yol açarsa bu kasten öldürmedir. Bu da Cenevre Sözleşmesi’nin açık ihlalidir” diye konuştu. İsrail ordusundan bir sözcü ise İsrailli sivilleri korumak adına güvenlik hattının ihlaline izin vermeyeceklerini duyurdu. Gazze’de yönetimi elinde bulunduran Hamas sözcüsü Hazim Kasım, göstericilere barışçıl şekilde hareket etmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Protestoların barışçıl doğasını devam ettirmek Siyonist propagandayı vuracaktır” dedi. İsrail hükümeti, topraklarından zorla çıkarılan Filistinlilerin geri dönme hakkını hiçbir şekilde kabul etmiyor.

Lastikli eyleme gerçek mermi
İsrail askerleri göstericilere ateş açtı.

BİLGİ NOTU

İsrail, 30 Mart 1976’da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. “Toprak Günü” olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.      

KRİTİK GÜN 15 MAYIS

Filistinliler protestolara İsrail’in kuruluş yıldönümünün bir gün sonrası olan ve Filistinlilerin Nakba Günü (Felaket Günü) olarak andığı 15 Mayıs’a kadar devam edecek. 15 Mayıs’ta eylemlerin zirve noktasına çıkması bekleniyor. ABD hükümetinin aldığı Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı sonrası Kudüs’teki elçiliği açma tarihi de 14 Mayıs. Bu da Filistin tarafının tepkisini artıracak bir etki yapacak gibi gözüküyor.

HAMAS’TAN YARDIM

İsrail, sivil eylemciler arasında Hamas’ın silahlı üyeleri olduğunu iddia etti. Filistinli Hamas ise gösteriye katılan üyelerinin silahsız olduğunu açıkladı. Hamas, ayrıca, eylemler sırasında ölenlerin ailelerine 3 biner dolar (12 bin 113 TL) yardım yapacağını açıkladı. Ağır yaralananlara 500 dolar (2 bin 18 TL), hafif yaralananlara 200 dolar (bin 211 TL) yardım yapacağını da duyurdu. Hamas yetkilisi Muhammed Thuraya, “Vatandaşlarımızın acılarını azaltmak bizim görevimiz. Bu, insanları ölmeye teşvik ettiğimiz anlamına gelmiyor” dedi.

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