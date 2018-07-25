Laos'ta baraj çöktü: 3 bin kişi kurtarma bekliyor
Güneydoğu Asya ülkelerinden Laos'ta, inşaat halindeki bir barajın çökmesi sonucu yüzlerce kişi kaybolurken, şu ana kadar 19 kişinin cesedine ulaşıldı. Reuters haber ajansı, 3 bin kişinin kurtarılmayı beklediğini duyurdu.
Laos'un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Laos Haber Ajansı, Attapeu eyaletindeki hidroelektrik barajının henüz bilinmeyen bir sebepten çöktüğünü duyurdu.
Barajın çökmesi sonucu bölgedeki 6 köy sular altında kaldı. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği kaydedildi. Başbakan Thongloun Sisoulith, kabine toplantılarını iptal ederek bölgeye gitmek için yola çıktı.
Yerel yetkililer de bölge halkı için özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısında bulundu.
Baraj, ülkenin güneyindeki yoğun yağışlar ve selin ardından yıkıldı.
İnşaat projesinin yüklenicilerinden biri olan Güney Koreli SK Mühendislik ve İnşaat şirketinden Reuters Haber Ajansı'na yapılan açıklamada "barajın yakınlarındaki köylerde yaşayanların tahliye ve kurtarılmasına yardımcı olunmasının planlandığı" belirtildi.
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