La Sagrada Familia meğerse kaçakmış
İspanya’nın Barcelona kentinin en çok turist çeken yapısı Sagrada Familia Katedrali’ne inşaasının başlamasından 136 yıl sonra imar izni çıktı.
Kilise, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki yapının yıllardır imarsız olması nedeniyle Barcelona belediyesine 35 milyon Euro (yaklaşık 226 milyon TL) ceza ödemeyi kabul etti. 1882 yılında temeli atılan katedralin yapımı günümüze kadar devam ediyor. Katedralin mimarı Antoni Gaudi, 1926 yılında tramvay kazasında hayatını kaybetmişti. Katedralin Gaudi’nin ölümünün 100’üncü yılında tamamlanması öngörülürken, eser her yıl yaklaşık 20 milyon turist çekiyor. Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau kilise ile varılan anlaşmanın ‘tarihi’ olduğunu söylerken, 35 milyon Euro’nun belediyeye 10 yıla yayılan taksitler halinde ödeneceğini belirtti. Belediyeye ödenen paranın metronun iyileştirilmesi ve diğer kamu hizmetleri için harcanacağı açıklandı.
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