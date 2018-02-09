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    Kuzeyin çılgın projesi

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    09.02.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:

    FİNLANDİYA ve ‘karşı komşusu’ Estonya çok iddialı bir projeye hazırlanıyor. İki ülke, başkentlerini dünyanın en uzun demiryolu tüneliyle su altından birleştirmeye yönelik proje çalışmalarına başladı. Finlandiya’nın başkenti Helsinki ile Estonya’nın başkenti Tallinn’i birleştirecek üçlü tünelin 102 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor.

    Kuş uçuşu aralarında yaklaşık 90 kilometre olan iki başkente karayoluyla gitmek için yaklaşık 10 saat gerekiyor. Feribotla geçişlerde ise yaklaşık iki saatlik bir yolculuk söz konusu.

    MANŞ'IN İKİ KATI OLACAK

    İlk fizibilite çalışması yayımlanan projenin devreye girmesi durumunda iki başkent arası mesafe 30 dakikaya kadar inecek. Fransa ile İngiltere’yi su altından birbirine bağlayan Manş Tüneli’nin iki katı uzunluğunda olması planlanan tünel, hem yolcu hem yük taşımasında kullanılacak.

    YAPAY ADALAR OLUŞTURULACAK

    Zaman zaman 200 metre derinliğe inecek Tünellerin inşa edilebilmesi için Finlandiya Körfezi’nde iki yapay ada oluşturulacak. Avrupa Birliği’nin yüzde 40 oranında finansman katkısı yapabileceğinin öngörüldüğü tünelin maliyetinin 13 milyar Euro ile 20 milyar Euro arasında olması öngörülüyor. En olası maliyet ise 16 milyar olarak hesaplandı. Yapımı yaklaşık 7 yıl süren Manş Tüneli’nin maliyeti de 16.3 milyar Euro olmuştu.

    Projenin iki hükümetten yeşil ışık alması halinde 2025’te başlaması ve yaklaşık 15 yıl sürmesi bekleniyor. Tamamlandığında her gün 40 yolcu treni seferi, 17 kamyon ve 11 otomobil mekiği, 3 de yük treni seferi yapılacak. Tünelin hem yolcu hem de yük taşımasında mevcut verileri ikiye katlayacağı hesaplanıyor.    

       

     

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    Etiketler: çılgın proje , finlandiya , estonya , tünel
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