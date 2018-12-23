Kuzeyde ilk soygun
Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim birimi olma özelliğini taşıyan Norveç’e bağlı Svalbard takımadasının tarihindeki ilk banka soygunu gerçekleşti.
Silahlı soyguncu, başkent Longyearbyen’deki başarısız soygun girişiminin ardından hemen yakalandı. 2 bin 600 nüfuslu şehirde ‘silahlı soygun yapma cesaretini gösteren’ soyguncu sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı. Polis, soyguncunun kimliğini açıklamayıp yalnızca bölgeye yabancı olduğu bilgisini verdi.
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