Kuzey ve GÃ¼ney Koreli liderler 27 Nisan'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Kuzey ve Güney Koreli liderler 27 Nisan'da görüÅŸecek
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in'in 27 Nisan'da gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi bildirildi.
Yonhap'Ä±n haberine gÃ¶re, Kuzey ve GÃ¼ney Koreli Ã¼st dÃ¼zey yetkililerden oluÅŸan heyetler, bugÃ¼n sÄ±nÄ±r kÃ¶yÃ¼ Panmunjom'da bir araya geldi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kim ve Moon'un 27 Nisan'da Panmunjom'un gÃ¼ney tarafÄ±nda "BarÄ±ÅŸ Evinde" (Peace House) yapÄ±lacak zirveye katÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
Heyetlerin gelecek hafta Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ zirvenin gÃ¼venliÄŸi ve protokolÃ¼nÃ¼ ele almak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ± yapÄ±lmasÄ± konusunda mutabakata vardÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.Â Kuzey Kore heyetinin baÅŸkanÄ± Ri Son-gwon, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Son 80 gÃ¼ndÃ¼r daha Ã¶nce rastlanmamÄ±ÅŸ Ã§ok sayÄ±da dramatik olay meydana geldi." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Kuzey ve GÃ¼ney Kore zirveleri en son 2000 ve 2007 yÄ±llarÄ±nda Pyongyang'da yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.ÂKuzey Kore lideri Kim'in Moon ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ±na kadar da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanÄ±yor.
KUZEY KORE'DE NÃœKLEER TESÄ°STE FAALÄ°YET ARTIÅžI
Bu arada Jane's Intelligence Review dergisinde yayÄ±mlanan analize gÃ¶re, geÃ§en ay Ã§ekilen uydu fotoÄŸraflarÄ±, Kuzey Kore'nin Yongbyon NÃ¼kleer AraÅŸtÄ±rma Merkezinde faaliyet artÄ±ÅŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
FotoÄŸraflarÄ± inceleyen uzmanlar, deneysel hafif su reaktÃ¶rÃ¼nde bir Ã¶n testin baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, bir diÄŸer reaktÃ¶rÃ¼n devreye sokulmuÅŸ olabileceÄŸini ve her iki reaktÃ¶rÃ¼n nÃ¼kleer silah iÃ§in gerekli fisil maddesini Ã¼retmek amacÄ±yla kullanÄ±labileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
Analizde, uluslararasÄ± tetkikler olmadan reaktÃ¶rÃ¼n elektrik Ã¼retimi ya da silah yapÄ±mÄ± iÃ§in mi kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kesin olarak sÃ¶ylemenin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
Kuzey Kore haberleri ve analizlerini iÃ§eren internet sitesi 38 North'da yayÄ±mlanan haberde de uzmanlarÄ±n, Yongbyon'daki bir diÄŸer reaktÃ¶rde faaliyet tespit ettiÄŸi, bunun "Kuzey Kore'nin bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla nÃ¼kleer programÄ± iÃ§in plÃ¼tonyum Ã¼retimini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼" anlamÄ±na gelebileceÄŸi kaydedildi.
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