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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
12.05.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı görevine başladı

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Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı görevine başladı

Kuzey Makedonya'da yeni Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski yemin ederek görevine başladı.

Mecliste düzenlenen özel oturuma eski cumhurbaşkanları Gyorge İvanov ile Branko Crvenkovski'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ve diğer davetliler katıldı.   Yemin belgesini imzaladıktan sonra kürsüye çıkan Pendarovski, tüm vatandaşların cumhurbaşkanı olacağını söyledi.     

İlk işinin muhalefete el uzatmak olacağını belirten Pendarovski, ülkesinin Avrupa-Atlantik entegrasyonlarına azami derecede bağlı kalacağını vurguladı.      

Meclisteki yemin töreninin ardından "Villa Vodno" Cumhurbaşkanlığı rezidansında devir teslim töreni düzenlendi.     

Pendarovski, 5 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 51,66'sını alarak ülkenin beşinci cumhurbaşkanı seçilmişti.     

Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana altıncı kez düzenlenen seçimi kazanan Pendarovski, beş yıl görev yapacak. Pendarovski'den önce bu görevi sırasıyla Kiro Gligorov, Boris Trajkovski, Branko Crvenkovski ve Gyorge İvanov icra etti.     

STEVO PENDAROVSKİ     

Başkent Üsküp'te 1963'te doğan Pendarovski, 11 yıl uluslararası güvenlik ve uluslararası ilişkiler alanlarında akademisyenlik yaptı.     

2001-2004'te dönemin Cumhurbaşkanı Traykovski'nin ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Pendarovski, 2004-2005'te Devlet Seçim Komisyonuna başkanlık etti. 2005-2009'da dönemin Cumhurbaşkanı Crvenkovski'nin dış politika danışmanlığını yapan Pendarovski, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) adayı olarak katıldığı 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti.     

2016-2017'de milletvekilliği de yapan Pendarovski, Kasım 2017'den beri NATO Ulusal Koordinatörlüğünü de yürüttü. Evli ve bir çocuğu olan Pendarovski, İngilizce biliyor.     

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