Kuzey Makedonya’da kritik sandık başı
Eski ismiyle Makedonya Cumhuriyeti, yeni ismiyle de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde bugün cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.
Başbakan Zoran Zaev ve aralarında Türk Hareket Partisi (THP) ile Türk Demokratik Partisi’nin (TDP) de bulunduğu 31 parti tarafından desteklenen Stevo Pendarovski, ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) tarafından desteklenen Gordana Silyanovska Davkova ve Arnavutlar İçin İttifak ile BESA Hareketi tarafından desteklenen Blerim Reka, ülkenin 6’ncı cumhurbaşkanı olmak için yarışacaklar.
Anketler, Pendarovski ile Davkova’nın 5 Mayıs’ta yapılması planlanan 2’nci tura kalacaklarında kararlı. Siyasi gözlemciler, katılımın çok düşük olması halinde, ülkede erken seçim ihtimalinin düşünülebileceği yorumunu yapıyor.
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