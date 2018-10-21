‘Kuzey Makedonya’ adına ilk onay
Makedonya Parlamentosu, Yunanistan ile imzalanan ve ülkenin adının ‘Kuzey Makedonya’ olarak değiştirilmesini öngören ‘Prespa Anlaşması’nın hayata geçirilmesi için gereken anayasa değişikliklerine yeşil ışık yaktı.
Anayasa değişiklikleri için öngörülen üç oylamanın ilkinde, 120 üyeli parlamentoda 117 milletvekili oy kullandı. Oylamada 80 milletvekili ‘Evet’ dedi. Bu şekilde, Başbakan Zoran Zaev, gereken üçte ikilik çoğunluğu sağladı. Ülkenin NATO ve AB’ye üyelik yolunun açılmasına karşılık ismini ‘Kuzey Makedonya’ olarak değiştirmesini öngören değişikliklerin tamamlanabilmesi için önümüzdeki 20 günde 2 oylama daha yapılacak.
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