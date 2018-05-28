Kuzey Kore’ye sürpriz ziyaret
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un 12 Haziran’da Singapur’da bir araya gelip gelmeyeceği belirsizliğini korurken, ABD’den resmi bir heyet dün sürpriz bir şekilde Kuzey Kore’ye girdi.
Trump’ın Kim ile yapacağı görüşmeyi perşembe günü iptal ettiğini açıklamasının ardından yaşanan gelişmeler zirvenin yapılma ihtimalini yeniden artırdı. Kuzey Kore’nin, iptal kararına rağmen uzlaşmacı bir açıklama yapmasının ardından Trump da görüşmenin 12 Haziran’da olabileceğini ifade etmişti. Washington Post’un haberine göre; zirve öncesi hazırlıklarda bulunmak üzere Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet dün Kuzey Kore’ye girdi. Heyete başkanlık yapması için ABD’nin eski Güney Kore Büyükelçisi Sung Kim görevlendirildi.
KİM GÖRÜŞMEYE SADIK
Bu arada Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, dün Kuzey Kore lideri Kim’in Trump ile görüşmeye ve Kore Yarımadası’nın tamamen nükleerden arındırılmasına sadık olduğunu söyledi.
Kuzey Kore devlet medyası da Kuzey Kore liderinin zirve konusunda ‘sabit bir iradeye’ sahip olduğunu yazdı.
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