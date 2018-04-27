Kuzey Kore'ye o aileden dava
Kuzey Kore'de kaldığı bir otelde poster çalmaktan 2 Ocak 2016'da tutuklanmasının ardından 17 ay hapis yatan ve 13 Haziran 2017'de serbest bırakıldıktan 6 gün sonra ölen 22 yaşındaki Amerikalı Otto Warmbier'in ebeveynleri Kuzey Kore'ye dava açtı.
Başvurularını perşembe günü yapan Fred ve Cindy Warmbier çifti, Kuzey Kore yönetimini işkence ve cinayetle suçluyor.
Çift, açıklamalarında Kuzey Kore'yi 'haydut rejim' olarak nitelerken, oğullarının haksız yere rehin tutulduğunu belirtti.
Warmbier çifti, Kuzey Kore ile ABD arasında savaş rüzgarları estiği dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmüştü.
Dava, Kuzey Kore'nin ABD ile uzlaşma çabalarını yoğunlaştırdığı ve Trump'ın da olumlu sinyaller verdiği bir dönemde geldi.
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