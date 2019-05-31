Kuzey Kore'nin ABD temsilcisi dahil 5 kişi idam edildi iddiası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKuzey Kore'nin ABD temsilcisi dahil 5 kişi idam edildi iddiası
GeriDünya Kuzey Kore'nin ABD temsilcisi dahil 5 kişi idam edildi iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
31.05.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Kuzey Kore'nin ABD temsilcisi dahil 5 kişi idam edildi iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuzey Kore'nin ABD temsilcisi dahil 5 kişi idam edildi iddiası

Kuzey Kore'nin ABD Temsilcisi Kim Hyok Chol ve dört dışişleri bakanlığı yetkilisinin idam edildiği öne sürüldü.

Reuters ajansının haberine göre, Güney Kore'de yayımlanan Chosun Ilbo gazetesi, adını açıklamadığı Kuzey Koreli kaynaklara dayanarak, bu kişilerin ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Şubat sonunda Vietnam'da yapılan zirvenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle idam edildiklerini iddia etti.

'ABD ADINA CASUSLUK YAPMAKLA SUÇLANDILAR'

Gazeteye göre zirve hazırlıklarından sorumlu olan söz konusu beş yetkili, ABD'nin niyetlerini anlayamadıkları için Washington adına casusluk yapmakla suçlanarak Mirim Havalimanı'nda idam edildi.

Trump'la Kim arasında Hanoi'de yapılan ikinci zirvede ABD Yönetimi, yaptırımların kaldırılması için Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasını şart koşmuştu.

Kuzey Korenin ABD temsilcisi dahil 5 kişi idam edildi iddiası

Chosun Ilbo gazetesi, zirve öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşmeleri yürüten Kim Yong Chol adlı üst düzey bir yetkili ve zirvede tercümanlık yapan Sin Hye Yong'un da Çin sınırı yakınlarındaki bir 'çalışma ve yeniden eğitim' kampına gönderildiğini öne sürdü.

Reuters haber ajansı da Kim Yong Chol'la birlikte çalışan yetkililerin, zirveden bu yana kamuoyu önüne çıkmadığını aktardı.

'İDAMI ŞAŞIRTICI OLMAZ'

Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü, Ilbo Chosun'un iddialarıyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Sözcü, 'henüz doğrulanmamış bir konuda konuşmanın uygun düşmeyeceğini' söyledi.

Seul'deki Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nden Hong Min, Kim Hyok Chol'un doğrudan Kuzey Kore liderine karşı sorumlu olduğuna dikkat çekerek idamının şaşırtıcı olmayacağını savundu.

Hong, "Görevi, ABD'nin niyetleri konusunda Kim Jong-un'u bilgilendirmekti. Ancak ABD'nin niyetlerini ya da müzakere stratejisini kavrayabildiğinden şüpheliyim" dedi.

Kim Hyok Chol, zirve için yapılan hazırlık görüşmelerinin sorumluluğuna getirilmeden önce Kuzey Kore'nin "yükselen yıldızlarından" biri olarak görülüyordu.

Kuzey Kore Komünist Partisi'nin yayın organı Rodong Sinmun'da Perşembe günü yer alan bir yorumda "İki yüzlü yetkililerin devrimin sert yargısıyla karşı karşıya kalacakları" belirtilerek "Lidere saygı gösteriyor gibi davranıp başka şeyler hayal etmek parti ve devrim karşıtı bir tavırdır. Lidere sadakat sözcükleri ezberleyip zamanla değişen hainler ve dönekler var" denildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Trump'tan Meksika'ya yasa dışı göçmen vergisi
Arap zirvesi sonuç bildirgesinde İran birinci gündem oldu
Kabil'de NATO konvoyuna saldırı
ABD'den kritik İran açıklaması