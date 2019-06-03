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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
03.06.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Kuzey Kore’li yetkili Kim Jong-un'la konserde görüldü

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Kuzey Kore’li yetkili Kim Jong-un'la konserde görüldü

Kuzey Kore devlet medyası, idam edildiği öne sürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok-chol'u bir konserde gösteren fotoğraf yayımladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "sağ kolu" olarak bilinen ve çalışma kampına gönderildiği iddia edilen eski istihbarat yetkilisi General Kim Yong-chol, Pazar günü Kim ile birlikte bir sanat etkinliğinde görüldü.

Kuzey Kore medyasında yayımlanan görüntülerde Kim Yong-chol, Kim Jong-un'un solunda görülüyor. Kim Jong-un ve Kim Yong-chol arasında üç kişi var.

Güney Kore medyasında Cuma günü yayımlanan haberlerde, Kim Yong-chol'un Vietnam müzakerelerinin çıkmaza girmesinden sorumlu tutulup cezalandırılmak amacıyla "çalışma kampına gönderildiği" ve "ideolojik eğitime tabi tutulduğu" iddia edilmişti.

Kim Yong-chol, Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında müzakerelerin başlamasında önemli rol oynamış, Şubat ayında liderler arasında Vietnam'da yapılan ikinci zirve öncesinde, Kim'in mektubunu iletmek üzere Washington'a gitmişti.  

Kuzey Kore’li yetkili Kim Jong-unla konserde görüldü

Konuyla ilgili ilk haberi ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırarak yayınlayan Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo, daha önce de Kuzey Kore ile ABD müzakerelerine katılmış olan Kim Hyok-chol adlı temsilcinin Pyongyang Havaalanı'nda öldürüldüğünü iddia etmişti.

Kim Hyok-chol'un ismi Pazar günkü etkinliğe katılanlar listesinde bulunmuyordu. Ancak cezalandırıldığı veya idam edildiğine dair herhangi bir haber devlet medyasında yer almadığı gibi, nerede olduğu da bilinmiyor.  

Kuzey Kore’li yetkili Kim Jong-unla konserde görüldü

'HALA ETKİN BİR KONUMDA OLDUĞUNU GÖSTERİR'

Güney Kore'nin başkenti Seul'daki Kookmin Üniversitesi'nde Kuzey Kore uzmanı olan Andrei Lankov, Kim Yong-chol ile ilgili olarak, "Rütbesinin düşürülmesine şaşırmam ama Pazar günü oldukça canlı görünüyordu, bu da hala etkin bir konumda olduğunu gösterir" yorumunu yaptı ve ekledi:

"Çalışma kampında olsaydı böyle bir etkinliğe katılmasına asla izin verilmezdi."

Kuzey Kore'de üst düzey görevlerde olan kişilerin liderin gözünden düştüğü, tasfiye veya idam edildiğine dair iddiaların doğruluğunu kanıtlamak zor.

Bugüne dek söz konusu iddiaların çoğunlukla doğru olmadığı da görüldü.

Güney Kore medyası ve hükümeti daha önce de Kuzey Koreli bazı kişilerle ilgili "tasfiye" iddialarında bulunmuş ancak söz konusu kişiler daha sonra Kim Jong-un'un yanında görülmüştü.

Kuzey Koreli şarkıcı Yon Song-wol'un 2013'te "orkestrasının önünde makineli tüfekle vurulduğu" iddia edilmiş ancak Yon'da 2018'de Seul'daki Kış Olimpiyatları öncesi Kuzey Kore takımıyla birlikte görülmüştü.

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