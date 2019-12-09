Kuzey Kore’den ‘çok önemli tatbikat’ çıkışı

Ülkenin resmi haber kaynağı Kore Merkez Haber Ajansı’ndan (KCNA) yapılan açıklamada, Kuzey Koreli yetkililerin ABD’ye kapatma sözü verdiği tartışmalı Sohae Uydu Fırlatma Alanı’nda “çok önemli bir tatbikat”ın yapıldığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu tatbikattan başarılı sonuçlar alındığı belirtilerek, bu denemenin Kuzey Kore’nin yakın gelecekte stratejik konumunu değiştireceği ifade edildi. Tatbikatta ne tür bir mühimmatın denendiği ise açıklanmadı.

HEDİYE MESAJI

Kuzey Kore yönetimi, 3 Aralık’ta nükleer anlaşma müzakerelerini sürdürdüğü ABD’ye “Noel hediyesi” göndereceğini açıklamış, hediyenin içeriğinin ise müzakerelerin sonucuna bağlı olarak değişebileceğinin altını çizmişti. Müzakereler için yıl sonuna kadar süre veren Pyongyang, bir süredir ABD’ye sert mesajlar veriyor.