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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Kuzey Kore'den ABD'ye çok sert yanıt: Küstah ve aptal
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Dünya
BBC Türkçe
24.05.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

Kuzey Kore'den ABD'ye çok sert yanıt: Küstah ve aptal

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Kuzey Kore'den ABD'ye çok sert yanıt: Küstah ve aptal

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan görüşme, "Libya örneği" nedeniyle belirsizlik sürecine girmiş durumda.

Kuzey Kore tarafından üst düzey bir diplomat, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i, "Kuzey Kore'nin sonu Libya gibi olabilir" sözleri nedeniyle "aptal" olarak niteledi.

Choe Son-hui isimli diplomat, Pyongyang'ın diyalog için "yalvarmayacağını" açıklayarak, diplomasinin çökmesi durumunda "nükleer bir güç gösterisi" yaşanabileceği uyarısını yaptı.

12 Haziran'da Singapur'da yapılacağı açıklanan zirve karşılıklı açıklamalar nedeniyle tehlikeye girmiş durumda.

Trump, Salı günü yaptığı açıklamayla görüşmenin gerçekleşebilmesi için Kuzey Kore tarafının bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini söylemişti.

Pyongyang ise tek taraflı olarak nükleer silahsızlanma şartına karşı çıkıyor.

Pence için "aptal" açıklaması yapan Choe Son-hui, ABD ile son on yıl içinde yürütülen diplomatik temaslarda yer alan bir isim.

Choe, Devlet haber ajansı KCNA'da yer alan açıklamalarında, Pence'in sözleri için "küstahlık" tanımını da kullanarak, "ABD ile diplomatik ilişkilerde yer almış bir kişi olarak, bir ABD Başkan Yardımcısının ağzından böylesine cahilce ve aptalca sözler duymak sürpriz oldu." dedi.

Choe sözlerine, "Bizimle bir odada karşılıklı oturup konuşmak ya da nükleer bir güç gösterisinde karşı karşıya gelmek tamamen ABD'nin kararı ve davranışına bağlı" diyerek devam etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasında 'Libya modelinin' kullanılabileceği" ifadesini kullanmıştı.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi 2003'te nükleer programından vazgeçmesi karşılığında, ambargoların kaldırılması için Batılı güçlerle uzlaşmış ve sekiz yıl sonra Batı destekli isyancı güçler tarafından öldürülmüştü.

Kuzey Kore bu karşılıklı söz düellosuna karşın ülkede yer alan tek nükleer tesisi kapatma konusundaki planından vazgeçildiğini açıklamış değil.

Planlanan kapatma için ülkeye davet edilen gazetecilerin, tesise götürülme planı da iptal edilmedi.

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