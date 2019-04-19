Kuzey Kore’de Putin devrede

NÜKLEER füze denemeleri ve geliştirdikleri nükleer bombalar ile ABD başta olmak üzere Batılı ülkelere meydan okuyan Kuzey Kore için Rusya devreye girmeye hazırlanıyor. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un nisan ayı sonuna kadar Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği duyuruldu. Zirveye ilişkin basına açıklamalarda bulunan Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “İki ülkenin lideri (Putin-Kim), nisan ayının ikinci yarısında buluşmak üzere prensipte anlaştı. Zirvenin tam tarihi ve nerede yapılacağı üzerinde çalışmalar devam ediyor” dedi.

TRENLE GİDECEK

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı da zirvenin Rusya’nın uzakdoğusundaki Vladivostok’ta planlandığını bildirdi. Pyongyang kaynaklarına dayanandırılan haberde Yonhap, “Putin ile Kim büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Vladivostok şehrinde bir araya gelecek. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, her zaman olduğu gibi özel treniyle Çin üzerinden Rusya’ya geçecek. Böylece Çin ile Moskova’nın, Kuzey Kore’nin arkasında durduğunu Washington’a göstermiş olacak” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da ABD’nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun’un, Rus yetkililerle Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasını görüşmek üzere 17-18 Nisan tarihlerinde Moskova’ya ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ikinci zirve için 27-28 Şubat 2019 tarihlerinde Vietnam’da bir araya gelmiş, ancak somut bir sonuç alınamadan, hatta yarıda kesilerek sonlandırılmıştı.

Hanoi şehrinde gerçekleştirilen zirvenin ardından Trump, Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin olarak, “Çok verimli iki gündü. Ancak bazen anlaşma olmadan masayı terk etmemiz gerekir. Anlaşmazlığın odağında yaptırımlar var. Kuzey Kore tüm yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Karşılığında birtakım tavizler önerdiler, ancak bu tavizler bizim önemli gördüğümüz alanlarda değil. Bunu yapamazdık. Yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz. Herhangi taviz vermedik” diye konuşmuştu. Trump-Kim zirvesinin ardından Rusya, krizin çözümü için devreye girmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

ÜÇÜNCÜ ZİRVE İHTİMALİ

ABD Başkanı Trump, Vietnam’daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile “yeni bir zirve için sözleşmediklerini” bildirmişti. Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, “Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir” değerlendirmesinde bulunmuştu.

‘KRİZİ ÇÖZEN LİDER OLACAK’ İDDİASI

RUSYA-Kuzey Kore zirvesini değerlendiren Rus analistler, Vladimir Putin’in Kuzey Kore nükleer krizine ara çözüm bularak, ABD ile arasını düzeltmek istediğine işaret etti. Buna göre Putin, ilk adım olarak Kim Jong-un’u bir nükleer bombayı imha etmeye ikna edecek ve ardından Başkan Donald Trump’tan ABD’nin uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırmasını talep edecek. Öte yandan Putin, Kuzey Kore nükleer krizini gevşeterek düğümü çözen lider olacak.

PYONGYANG’DAN YENİ DENEME

KUZEY Kore, taktik güdümlü yeni bir silah denediğini duyurdu. Yonhap’ın, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’ya dayandırdığı haberinde, denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un gözetiminde yapıldığı belirtildi. Kim’in, Kuzey Kore ordusunun savaşma gücünü artıracak çok önemli bir silah sistemi denemesinin yapıldığını söylediği kaydedildi. Kim, ayrıca taktik güdümlü silah denemesiyle ilgili, ulusal savunma alanında uzman bilim adamlarının iyi iş çıkardığını ifade etti. Uzmanlar denemesi yapılan silahın yeni geliştirilmiş kısa menzilli güdümlü ya da seyir füzesi olabileceğini belirtti.