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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.01.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Kuzey Kore temsilcisi ABD'ye vardı

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Kuzey Kore temsilcisi ABD'ye vardı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmesi beklenen Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol'un, ABD'ye vardığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yakınlığıyla bilinen Kim Yong-chol'u taşıyan uçak, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Çin'in başkenti Pekin üzerinden ABD'nin başkenti Washington'a giden Kuzey Koreli temsilcinin, Amerikalı ve Kuzey Koreli yetkililer olduğu sanılan kişilerle havalimanından ayrıldığı belirtildi.

Havalimanında görülen ABD Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun'un ise basın mensuplarının sorularına yanıt vermediği bildirildi.

Haberde, Pompeo ile görüşme gerçekleştirmesi beklenen Kuzey Kore temsilcisinin, aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump'a nezaket ziyaretinde bulunarak Kim Jong-un'un yazdığı bir mektubu iletebileceği kaydedildi.

Kuzey Koreli temsilcinin ziyareti ile ilgili Trump yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Washington Post'da yer alan haberde, Kim Yong-chol ile yapılacak görüşmenin akabinde, Trump'ın, Kuzey Kore lideri ile olası ikinci bir zirveyi duyurabileceği belirtilmişti.

Kim Yong-chol'un ziyaretinde Kuzey Kore liderinden ABD Başkanı'na bir mektup getirmesinin beklendiğinin aktarıldığı haberde, Trump'ın birkaç gün içinde, Kim ile büyük olasılıkla mart ya da nisanda Vietnam'ın Danang kentinde düzenlenecek ikinci bir zirvenin haberini verebileceği kaydedilmişti.

Pompeo ve Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim'in kasımda New York'ta bir araya gelmesi planlanıyordu. Ancak Pyongyang yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin düzenlenmesinin ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının ele alınacağı görüşmeyi iptal etmişti.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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