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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.01.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Kuzey Kore liderinden ABD ile ikinci zirve hazırlığı için talimat

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Kuzey Kore liderinden ABD ile ikinci zirve hazırlığı için talimat

Kuzey Kore medyası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Donald Trump'tan bir mektup aldığını ve iki ülke arasındaki ikinci zirve için hazırlıklara başlanması talimatı verdiğini bildirdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kuzey Kore lideri Kim, geçen hafta Washington'da Trump ve diğer yetkililerle bir araya gelen Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol'un aracılığıyla ABD Başkanından kişisel bir mektup aldı.

Kim'in, Kuzey Koreli temsilcinin ABD ziyaretinin sonucundan ve Trump'tan aldığı mektuptan "büyük memnuniyet duyduğunun" belirtildiği KCNA haberinde, Kuzey Kore liderinin, ABD Başkanının iki ülke arasındaki meselelerin çözümü konusundaki kararlılığını ve istekliliğini ifade etmesinden övgüyle bahsettiği aktarıldı.

Haberde, Washington ve Pyongyang arasında yapılması planlanan ikinci bir zirve için teknik hazırlıkların başlatılması talimatını veren Kim Jong-un'un, "Sabırla ve iyi niyetle bekleyeceğiz. ABD ile iki ülke tarafından ulaşılacak hedeflere doğru adım adım ilerleyeceğiz." ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, 18 Ocak'ta, "Başkan Donald J. Trump (Kuzey Kore'nin) nükleerden arındırılması ve şubat sonunda yapılacak zirve konusunda Kim Yong-chol ile 1,5 saat görüştü." açıklamasını yapmıştı.

Sanders, "Başkan, yeri daha sonra duyurulacak zirvede, Kim ile bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağı bildirilmişti.

Trump ile Kim, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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